Видео: топливный кризис в Португалии глазами владельца Tesla

Ролик, на котором видно ожидающие заправки машины, снял владелец Tesla Model 3, пользователь YouTube с ником Iqtidar Ali. По его словам, кризис затронул практически каждого автомобилиста Португалии, за исключением владельцев электрокаров, которым пока не о чем беспокоиться.