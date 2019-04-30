Видео: топливный кризис в Португалии глазами владельца Tesla

Ролик, на котором видно ожидающие заправки машины, снял владелец Tesla Model 3, пользователь YouTube с ником Iqtidar Ali. По его словам, кризис затронул практически каждого автомобилиста Португалии, за исключением владельцев электрокаров, которым пока не о чем беспокоиться.
Согласно национальной стратегии развития возобновляемых источников энергии, более трети электроэнергии поступает из таких источников. К 2020 году ветрогенераторы, гидростанции, энергетические установки на биомассе и солнечные батареи будут генерировать уже 54 процента энергии.