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18:40

«Окей, Лаура»: Skoda сделала свой голосовой помощник

Голосовой помощник понимает шесть языков и даже различает диалекты

Чешский автопроизводитель Skoda представил своего голосового помощника. Ее зовут Лаура и, по словам создателей, она уже понимает шесть разных языков и даже различает диалекты.

Список навыков голосового помощника постоянно расширяется и совершенствуется. Уже сейчас она умеет строить маршрут, искать любимую песню в медиатеке и читать входящие сообщения. Чтобы начать разговор, нужно сказать «Окей, Лаура» — по аналогии с вызовом Siri или «Алисы». В Мерседесах, например, голосовой помощник активируется фразой «Hey Mercedes» (или «Привет, Мерседес» в России).

Пока что «Лаура» доступна только на компактном хэтчбеке Scala и на городском кроссовере Kamiq. Голосовой помощник знает шесть языков: английский, немецкий, французский, испанский, итальянский и чешский. В базовой комплектации его оснащают встроенной электронной сим-картой, благодаря чему «Лаура» может искать перевод незнакомых слов в интернете.

В будущем «Лаура» сможет брать на себя управление большим количеством функций автомобиля, а благодаря системе обучаемого искусственного интеллекта, ее предложения будут становиться все более и более связными и осмысленными.

На автомобили, которые продаются на российском рынке, тоже есть возможность установить голосовой помощник от «Яндекса». Отечественную версию зовут «Алиса», она, как и чешский аналог, умеет искать нужный трек, прокладывать маршрут и искать информацию в интернете. Кроме того, она поможет скрасить долгую поездку игрой в слова.