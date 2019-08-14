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11:55

В России хотят запретить эксплуатацию старых автомобилей

Ограничение затронет машины, «достигшие предельного срока эксплуатации»

© pixabay.com
Комитет Госдумы по промышленности предложил Минтрансу и Минпромторгу на законодательном уровне запретить «использование автомототранспортных средств, достигших предельных сроков эксплуатации», узнал «Коммерсантъ». В письме, направленном комитетом в министерства, не уточняется, о каком сроке идет речь и какие санкции могут грозить водителям, нарушившим запрет.

На сегодняшний день в России насчитывается более 20,9 миллиона машин старше 15 лет и еще 10 миллионов – старше 10 лет, и пока никаких ограничений на их эксплуатацию нет. В 2020 году подобная норма начнет применяться к коммерческому транспорту, и то только к автобусам, осуществляющим перевозки детей: они должны быть не старше 10 лет. Впрочем, сроки введения этого требования уже неоднократно переносились.

Что же касается частных автомобилей, то, как полагают в Минпромторге, вывод устаревшей техники из эксплуатации должен осуществляться за счет стимулирования обновления автопарка с помощью действующей государственной программы льготного автокредитования. В ведомстве также напомнили, что у региональных властей есть право устанавливать размер транспортного налога с учетом возраста транспортных средств, так что зачастую владеть старым автомобилем экономически невыгодно.

Представители «КамАЗа» и Группы ГАЗ введение подобного запрета поддержали. Они напомнили, что риск выхода из строя узлов и агрегатов старой техники значительно выше «независимо от марки и страны производителя». «Никакой техосмотр не в состоянии оценить уровень износа материалов и компонентов, которые могут послужить причиной неожиданного отказа автобуса», заявили в Группе «ГАЗ». В ПАО «Соллерс» в свою очередь назвали низкие темпы обновления автопарка и высокую долю эксплуатируемых устаревших машин «ключевой проблемой российского автомобильного рынка».

Источник: Коммерсантъ