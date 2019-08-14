В России хотят запретить эксплуатацию старых автомобилей

На сегодняшний день в России насчитывается более 20,9 миллиона машин старше 15 лет и еще 10 миллионов – старше 10 лет, и пока никаких ограничений на их эксплуатацию нет. В 2020 году подобная норма начнет применяться к коммерческому транспорту, и то только к автобусам, осуществляющим перевозки детей: они должны быть не старше 10 лет. Впрочем, сроки введения этого требования уже неоднократно переносились.

Что же касается частных автомобилей, то, как полагают в Минпромторге, вывод устаревшей техники из эксплуатации должен осуществляться за счет стимулирования обновления автопарка с помощью действующей государственной программы льготного автокредитования. В ведомстве также напомнили, что у региональных властей есть право устанавливать размер транспортного налога с учетом возраста транспортных средств, так что зачастую владеть старым автомобилем экономически невыгодно.