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Опубликовано 11 июня 2025, 16:32
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Десятилетние Сhery Tiggo и Arrizo отправили на краш-тесты: вот что от них осталось

Старых «китайцев» подвергли испытаниям на прочность по современной методике
Посмотрите, что осталось от десятилетних Сhery после краш-теста. Испытания, в которых приняли участие Сhery Tiggo и Arrizo, выпущенные десять лет назад, были проведены в рамках мероприятия Automobile Safety Night. Автомобили не пощадили и подвергли их испытаниям по современным стандартам краш-тестов Euro NCAP — удар о деформируемый барьер на скорости 64 километра в час и лобовое столкновение с жестким барьером на скорости 50 километров в час.
Десятилетние Сhery Tiggo и Arrizo отправили на краш-тесты: вот что от них осталось
© Chery
Лиза Будрина
Лиза Будрина

Несмотря на возраст, и Сhery Tiggo, и Arrizo справились с испытаниями: оба автомобиля сохранили целостность кузова и работоспособность дверей, а подушки безопасности сработали в соответствии с действующими нормами. При ударе о деформируемый барьер с 40-процентным перекрытием на скорости 64 километра в час у автомобилей минимально деформировались стойки A, B и C. А при лобовом столкновении с жестким барьером на скорости 50 километров в час эйрбеги защитили манекенов от травм.

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В Сhery подчеркнули, что автомобили, участвовавшие в краш-тестах, не подвергались модификациям — их разбили в том виде, в каком они сошли с конвейера десять лет назад. При этом уровень безопасности оказался сопоставим с безопасностью современных моделей.

Старые Сhery остаются ликвидными и сейчас — автомобили семейств Tiggo 4 и Tiggo 7 регулярно входят в число лидеров по остаточной стоимости в своих сегментах на российском рынке.

Источник:Chery
Автор:Лиза Будрина
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#Краш-тест