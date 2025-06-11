Десятилетние Сhery Tiggo и Arrizo отправили на краш-тесты: вот что от них осталось

Старых «китайцев» подвергли испытаниям на прочность по современной методике

Посмотрите, что осталось от десятилетних Сhery после краш-теста. Испытания, в которых приняли участие Сhery Tiggo и Arrizo, выпущенные десять лет назад, были проведены в рамках мероприятия Automobile Safety Night. Автомобили не пощадили и подвергли их испытаниям по современным стандартам краш-тестов Euro NCAP — удар о деформируемый барьер на скорости 64 километра в час и лобовое столкновение с жестким барьером на скорости 50 километров в час.