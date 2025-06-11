Десятилетние Сhery Tiggo и Arrizo отправили на краш-тесты: вот что от них осталось

Десятилетние Сhery Tiggo и Arrizo отправили на краш-тесты: вот что от них осталосьСтарых «китайцев» подвергли испытаниям на прочность по современной методике
Несмотря на возраст, и Сhery Tiggo, и Arrizo справились с испытаниями: оба автомобиля сохранили целостность кузова и работоспособность дверей, а подушки безопасности сработали в соответствии с действующими нормами. При ударе о деформируемый барьер с 40-процентным перекрытием на скорости 64 километра в час у автомобилей минимально деформировались стойки A, B и C. А при лобовом столкновении с жестким барьером на скорости 50 километров в час эйрбеги защитили манекенов от травм.
В Сhery подчеркнули, что автомобили, участвовавшие в краш-тестах, не подвергались модификациям — их разбили в том виде, в каком они сошли с конвейера десять лет назад. При этом уровень безопасности оказался сопоставим с безопасностью современных моделей.
Старые Сhery остаются ликвидными и сейчас — автомобили семейств Tiggo 4 и Tiggo 7 регулярно входят в число лидеров по остаточной стоимости в своих сегментах на российском рынке.