18:10

Семья продала пикап Chevrolet за 75 долларов и выкупила за ту же сумму через 44 года

Спустя десятки лет автомобиль вернулся в семью

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Мария Евдокимова
Житель американского штата Миннесота Том Линстра купил пикап Chevrolet 1957 года выпуска за 75 долларов (около 5,5 тысячи рублей). За ту же сумму автомобиль продал его дед 44 года назад.

Боб Спортал из города Принсбург, которые четыре десятка лет ездил на пикапе, решил расстаться с ним. Ключи от проржавевшего Chevrolet он передал внуку Джона ВанДерВина – фермера, у которого он когда-то приобрел автомобиль.

В то время Спорталу было чуть более 20 лет, сообщает местный телеканал KARE 11. Он каждый день ездил на автомобиле на работу на зерновой элеватор, пока не вышел на пенсию пять лет назад. Надобность в пикапе отпала, и Спортал решил избавиться от него.

Видео: KARE 11 / YouTube

Учитывая состояние Chevrolet, пенсионер счел изначальную стоимость в 75 долларов справедливой. Кроме этого, он отметил, что рад вернуть автомобиль в семью, которая когда-то им владела.

Похожая история произошла в июне в британском графстве Дарем. Отставной полицейский Грег Барнетт увидел на eBay объявление о продаже Vauxhall VX90 1978 года и узнал в нем автомобиль, на котором его отец когда-то обучал вождению начинающих офицеров. Барнетт выкупил машину за девять тысяч фунтов стерлингов (почти 840 тысяч рублей).