Семья продала пикап Chevrolet за 75 долларов и выкупила за ту же сумму через 44 года

Боб Спортал из города Принсбург, которые четыре десятка лет ездил на пикапе, решил расстаться с ним. Ключи от проржавевшего Chevrolet он передал внуку Джона ВанДерВина – фермера, у которого он когда-то приобрел автомобиль.

В то время Спорталу было чуть более 20 лет, сообщает местный телеканал KARE 11. Он каждый день ездил на автомобиле на работу на зерновой элеватор, пока не вышел на пенсию пять лет назад. Надобность в пикапе отпала, и Спортал решил избавиться от него.