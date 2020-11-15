17:17

Производство старого Logan возобновят без участия Renault

Седан образца 2004 года снова встанет на конвейер через несколько месяцев

© Renault
Сергей Ильин
В Иране готовятся к возобновлению производства старого Logan. Седан-бестселлер начнут выпускать на заводе SAIPA без участия Renault: французский концерн покинул местный рынок, опасаясь санкций со стороны США. В Иране уже локализовали производство 85 процентов комплектующих для «Логана», и запуск конвейера не за горами.

Генеральный директор тегеранского машиностроительного концерна SAIPA Джавад Сулеймани заявил, что иранская версия Logan окажется качественнее моделей, производимых в исламской республике под контролем Renault.

В Иране наладят выпуск двигателей и трансмиссий, а также организуют финальную сборку автомобилей; доля импортных деталей не превысит 15 процентов.

До введения санкций французские концерны PSA Peugeot-Citroen и Renault занимали доминирующее положение на иранском рынке. Население исламской республики — свыше 81 миллиона человек, и по состоянию на конец 2017 года Иран входил в пятёрку самых быстрорастущих автомобильных рынков в мире.

Потребность в новых машинах иранские промышленники обеспечивают за счёт локализации производства старых французских моделей, а также продукции китайских брендов. К примеру, крупнейший местный автопроизводитель — компания Iran Khodro Company — в прошлом году занялась нелицензионным выпуском седана Peugeot 301.

Источник: Press TV