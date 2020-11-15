Производство старого Logan возобновят без участия Renault

Генеральный директор тегеранского машиностроительного концерна SAIPA Джавад Сулеймани заявил, что иранская версия Logan окажется качественнее моделей, производимых в исламской республике под контролем Renault.

В Иране наладят выпуск двигателей и трансмиссий, а также организуют финальную сборку автомобилей; доля импортных деталей не превысит 15 процентов.

До введения санкций французские концерны PSA Peugeot-Citroen и Renault занимали доминирующее положение на иранском рынке. Население исламской республики — свыше 81 миллиона человек, и по состоянию на конец 2017 года Иран входил в пятёрку самых быстрорастущих автомобильных рынков в мире.