Производство старого Logan возобновят без участия Renault

Генеральный директор тегеранского машиностроительного концерна SAIPA Джавад Сулеймани заявил, что иранская версия Logan окажется качественнее моделей, производимых в исламской республике под контролем Renault.
В Иране наладят выпуск двигателей и трансмиссий, а также организуют финальную сборку автомобилей; доля импортных деталей не превысит 15 процентов.
До введения санкций французские концерны PSA Peugeot-Citroen и Renault занимали доминирующее положение на иранском рынке. Население исламской республики — свыше 81 миллиона человек, и по состоянию на конец 2017 года Иран входил в пятёрку самых быстрорастущих автомобильных рынков в мире.
Потребность в новых машинах иранские промышленники обеспечивают за счёт локализации производства старых французских моделей, а также продукции китайских брендов. К примеру, крупнейший местный автопроизводитель — компания Iran Khodro Company — в прошлом году занялась нелицензионным выпуском седана Peugeot 301.