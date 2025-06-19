В России продают Toyota Land Cruiser 200 с пробегом всего 6150 километров

В России продают Toyota Land Cruiser 200 с пробегом всего 6150 километровАвтомобиль 2014 года в состоянии нового оценили в 8 миллионов 280 тысяч рублей
На площадке «Авто.ру» появилось объявление о продаже Toyota Land Cruiser 200 2014 года выпуска с крайне малым пробегом — всего 6150 километров. Продавец указывает, что внедорожник находится в состоянии нового автомобиля и преимущественно эксплуатировался на трассе. Машина постоянно хранилась на крытом паркинге или в гараже, а ее цена составляет 8,28 миллиона рублей.
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Среди особенностей экземпляра отмечена расширенная комплектация: автомобиль оборудован вентиляцией сидений, подогревом руля, акустической системой JBL с четырнадцатью динамиками, камерами кругового обзора, а также защитной пленкой на передней части кузова. Под капотом установлен восьмицилиндровый бензиновый двигатель объемом 4,6 литра, выдающий 309 лошадиных сил и 439 Нм крутящего момента. Он работает в паре с шестиступенчатой автоматической коробкой передач и обеспечивает разгон до 100 километров в час за 8,6 секунды.
В начале марта в Москве также предлагался на продажу другой редкий Land Cruiser 200 — модель 2018 года выпуска с пробегом менее двух тысяч километров. Стоимость автомобиля составляла 10,9 миллиона рублей. Продавец утверждал, что внедорожник почти не использовался и хранился в отапливаемом гараже, выезжая исключительно на плановое техническое обслуживание.