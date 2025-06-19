В России продают Toyota Land Cruiser 200 с пробегом всего 6150 километров

Автомобиль 2014 года в состоянии нового оценили в 8 миллионов 280 тысяч рублей

Toyota Land Cruiser 200 с минимальным пробегом выставлен на продажу в Москве. Редкий по состоянию внедорожник, выпущенный десять лет назад, преодолел всего 6150 километров. Автомобиль, сохраненный в заводском виде, владелец оценил в 8,28 миллиона рублей. Указано, что все поездки совершались по трассе, а большую часть времени машина хранилась в гараже или на паркинге. Внедорожник оснащен богатым набором опций и штатным мотором V8 объемом 4,6 литра.