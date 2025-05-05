В Москве продают 20-летнюю «Оку» за 3,5 миллиона рублей. И вот почему

Судя по фотографиям, 20-летняя «Ока» сохранилась в отличном состоянии. Автомобиль всю жизнь хранили в отапливаемом гараже. С момента производства малолитражка прошла всего 4086 километров. Вместе с автомобилем в комплекте идут номерные знаки A033АA 177. Именно из-за «красивой» таблички владелец оценил машину в 3,5 миллиона рублей. При этом приобрести «Оку» без регистрационных знаков не получится.