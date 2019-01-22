40-летний хэтчбек Ford Fiesta почти без пробега уйдет с молотка

«Фиеста» была приобретена лондонским Научным музеем. Автомобиль все это время являлся частью экспозиции, посвященной истории медицины и демонстрирующей, как пожилые люди садятся и выходят из машины.
Хэтчбек находился там вплоть до 2017 года, когда этаж закрыли на ремонт. Из-за новых лифтов и более узких дверей машину можно было вывезти, только разрезав на части. Один из рабочих предложил руководству музея альтернативу: он снял двигатель, коробку передач и детали интерьера «Фиесты», сделав ее легче, и с помощью специального крана, который он сам сконструировал, спустил автомобиль на первый этаж.
Затем он заново собрал машину, поставил ее на учет и в июне 2018-го продал за 11,5 тысячи фунтов стерлингов (987 тысяч рублей по текущему курсу).
Теперь «Фиеста» выставлена новым владельцем на аукцион, правда теперь за нее планируется выручить уже 6500-8500 фунтов (557-730 тысяч рублей).