40-летний хэтчбек Ford Fiesta почти без пробега уйдет с молотка

Затем он заново собрал машину, поставил ее на учет и в июне 2018-го продал за 11,5 тысячи фунтов стерлингов (987 тысяч рублей по текущему курсу).

Теперь «Фиеста» выставлена новым владельцем на аукцион, правда теперь за нее планируется выручить уже 6500-8500 фунтов (557-730 тысяч рублей).