Посмотрите на редкий Aston Martin DB4, который 30 лет простоял взаперти

Это не первый случай, когда в Сети появляются объявления о продаже хоть и редкого, но все же хлама. Например, в феврале этого года на продажу выставили битый Porsche 911 Turbo Slant Nose 1988 года, который оценили как новый Cayenne – продавец просил 5,7 миллиона рублей. А осенью прошлого года в США пытались реализовать сгоревший дотла Ferrari 458 Spider 2014 года выпуска.