Посмотрите на редкий Aston Martin DB4, который 30 лет простоял взаперти

Судя по фотографиям в объявлении, Aston Martin DB4 лишился фар и радиаторной решетки, состояние кузова оставляет желать лучшего, многие детали покрылись ржавчиной, а в салоне скопился многолетний слой пыли. В списке оснащения указаны рабочие электростеклоподъёмники и функционирующее радио Motorolla, а также оригинальное руководство пользования.
Octane
В 1962 году автомобиль ввезли в Австралию, а позже он сменил владельца. С 1979 года Aston Martin DB4 практически не выезжал на дороги, а потом его и вовсе заперли в гараже на 30 лет. При каких обстоятельствах машина лишилась оптики и радиаторной решётки, автор объявления не уточняет.
Octane
Объявление висит на сайте уже почти месяц, однако новый хозяин так и не нашёлся. Вероятнее всего, потенциальных покупателей отпугивает цена полуразрушенного автомобиля.
Это не первый случай, когда в Сети появляются объявления о продаже хоть и редкого, но все же хлама. Например, в феврале этого года на продажу выставили битый Porsche 911 Turbo Slant Nose 1988 года, который оценили как новый Cayenne – продавец просил 5,7 миллиона рублей. А осенью прошлого года в США пытались реализовать сгоревший дотла Ferrari 458 Spider 2014 года выпуска.