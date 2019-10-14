В США на аукцион выставили сгоревший дотла Ferrari

Сгоревшие автомобили нередко появляются в продаже на американских аукционах и всякий раз находят покупателей. Чем привлекают людей такие машины доподлинно неизвестно: возможно, что останки эксклюзивных моделей могут быть использованы в качестве арт-объекта. Например, полгода назад в США пустили с молотка изуродованную огнём Ferrari F355 Spider, так что спрос на итальянские спорткары есть вне зависимости от технического состояния.