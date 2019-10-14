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9:18

В США на аукцион выставили сгоревший дотла Ferrari

Спайдер Ferrari 458, разрушенный до неузнаваемости, ищет нового владельца

© Copart
Американский аукционный дом Copart разместил объявление о продаже в Калифорнии Ferrari 458 Spider 2014 года выпуска. От автомобиля практически ничего не осталось: опознать итальянский суперкар можно только по фрагментам единственного колёсного диска.

Всё, что осталось от кабриолета — расплавленная груда мусора, покрытая ржавчиной. Однако у автомобиля сохранились документы и вполне вероятно, что разрушенный 458 решат приобрести ради идентификационного номера. По оценкам Copart, пятилетняя Ferrari 458 Spider в США оценивается в 275 тысяч долларов — такая сумма стоит на кону, если кто-то решит воспользоваться данными уничтоженного автомобиля с криминальным умыслом.

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Фото: Сopart

С другой стороны, VIN-код сожжёной Ferrari есть в свободном доступе, а американские компетентные органы контролируют постановку на учёт списанных ранее автомобилей. Так что легализовать «Спайдер» в Штатах вряд ли удастся.

Сгоревшие автомобили нередко появляются в продаже на американских аукционах и всякий раз находят покупателей. Чем привлекают людей такие машины доподлинно неизвестно: возможно, что останки эксклюзивных моделей могут быть использованы в качестве арт-объекта. Например, полгода назад в США пустили с молотка изуродованную огнём Ferrari F355 Spider, так что спрос на итальянские спорткары есть вне зависимости от технического состояния.

Источник: Copart