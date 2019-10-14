В США на аукцион выставили сгоревший дотла Ferrari

Всё, что осталось от кабриолета — расплавленная груда мусора, покрытая ржавчиной. Однако у автомобиля сохранились документы и вполне вероятно, что разрушенный 458 решат приобрести ради идентификационного номера. По оценкам Copart, пятилетняя Ferrari 458 Spider в США оценивается в 275 тысяч долларов — такая сумма стоит на кону, если кто-то решит воспользоваться данными уничтоженного автомобиля с криминальным умыслом.
Фото: Сopart
С другой стороны, VIN-код сожжёной Ferrari есть в свободном доступе, а американские компетентные органы контролируют постановку на учёт списанных ранее автомобилей. Так что легализовать «Спайдер» в Штатах вряд ли удастся.
Сгоревшие автомобили нередко появляются в продаже на американских аукционах и всякий раз находят покупателей. Чем привлекают людей такие машины доподлинно неизвестно: возможно, что останки эксклюзивных моделей могут быть использованы в качестве арт-объекта. Например, полгода назад в США пустили с молотка изуродованную огнём Ferrari F355 Spider, так что спрос на итальянские спорткары есть вне зависимости от технического состояния.