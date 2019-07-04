Российский искусственный интеллект будет наказывать владельцев неэкологичных автомобилей

Эксплуатация системы, по данным газеты «Известия», может начаться уже в 2021 году. В первую очередь систему протестируют в Москве и Санкт-Петербурге — власти уже поручили разработать дорожные карты городов. При этом поставленные на учет автомобили нужно будет вручную внести в базу системы — в противном случае штрафы будут приходить даже владельцам новых автомобилей с высоким экологическим классом.

Сервис будет работать с помощью уже установленных дорожных камер, а также будет собирать данные из электронных ПТС автомобилей и с таких платформ, как ЭРА-ГЛОНАСС и «Платон». Искусственный интеллект поможет определить точное место в «запретной» зоне города, где появится неэкологичный автомобиль. О стоимости разработки этой системы пока нет информации, но создание «Автодаты», хранилища данных обо всех автомобилях и дорогах города, частью которой и является искусственный интеллект, обойдется в 1,4 миллиарда рублей.