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11:55

Российский искусственный интеллект будет наказывать владельцев неэкологичных автомобилей

Система будет распознавать в потоке старые машины и штрафовать их

В России собираются разработать собственную систему, которая будет автоматически выявлять в потоке владельцев старых автомобилей с низким экологическим классом и штрафовать их за въезд в «чистые» зоны города. Преимущественно, речь идет о центральных частях мегаполисов.
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Эксплуатация системы, по данным газеты «Известия», может начаться уже в 2021 году. В первую очередь систему протестируют в Москве и Санкт-Петербурге — власти уже поручили разработать дорожные карты городов. При этом поставленные на учет автомобили нужно будет вручную внести в базу системы — в противном случае штрафы будут приходить даже владельцам новых автомобилей с высоким экологическим классом.

Сервис будет работать с помощью уже установленных дорожных камер, а также будет собирать данные из электронных ПТС автомобилей и с таких платформ, как ЭРА-ГЛОНАСС и «Платон». Искусственный интеллект поможет определить точное место в «запретной» зоне города, где появится неэкологичный автомобиль. О стоимости разработки этой системы пока нет информации, но создание «Автодаты», хранилища данных обо всех автомобилях и дорогах города, частью которой и является искусственный интеллект, обойдется в 1,4 миллиарда рублей.

Когда сервис начнет полноценную работу, по городу должны установить знаки, запрещающие проезд на определенную территорию для автомобилей с низким экологическим классом. В случае нарушения, водителю придет штраф на 500 рублей за несоблюдение требований дорожных знаков. Если у автомобиля отсутствует экологический класс, он все равно приравнивается к нарушителям и тоже будет получать штрафы.

Власти Москвы и Санкт-Петербурга уже давно обсуждают введение запрета для старых автомобилей на въезд центральные части городов. Под категорию «неэкологичных» попадают все транспортные средства с моторами класса «Евро-3» и ниже. В Москве уже два года действуют ограничения, связанные с экологическим классом, но пока что они распространяются только на грузовики: автомобили ниже «Евро-3» не могут ездить в пределах ТТК, а машинам ниже «Евро-2» запрещен въезд в пределы МКАД.

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