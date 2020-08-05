На продажу выставили идеальный 51-летний Chevrolet Corvette

Экстерьер родстера выполнен в темно-зеленом цвете Fathom Green и украшен хромированными деталями: бампером, зеркалами заднего вида и рамкой лобового стекла. Автомобиль предлагается с оригинальными колесными дисками и шинами. В салоне сохранились заводская виниловая обивка с минимальными следами износа и кнопочная радиола.
В описании на сайте продавца сообщается, что нынешний владелец приобрел Stingray в 1998 году. Пробег на момент покупки составлял 48 422 мили (почти 80 000 километров) и с тех пор увеличился только на 2500 миль (4000 километров). За двухдверкой тщательно ухаживали и заменили многие изношенные детали подвески и тормозной системы.
Фото: LBI Limited
В движение Chevrolet Corvette С3 Stingray приводит 5,7-литровый V8 мощностью 304 лошадиные силы, работающий в паре с четырехступенчатой механической коробкой передач. Мотор полностью в оригинальном состоянии, если не считать нового радиатора и перекрашенных крышек клапанов.
Ранее на аукционе eBay появился в продаже другой Corvette, которому повезло чуть меньше: спорткар 1954 года нашли в амбаре, где он простоял без движения 50 лет. За автомобиль, лишившийся многих заводских деталей, включая мотор, просят не менее 28 000 долларов (около двух миллионов рублей по текущему курсу).