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Посмотрите, как бы выглядел кроссовер Mustang в середине прошлого века

Автомобильный дизайнер скрестил две эпохи американского концерна

© Instagram.com/wb.artist20
Анастасия Дубина
Автомобильный дизайнер wb.artist20 представил, как бы мог выглядеть в середине прошлого века Ford Mustang, если бы тогда уже выпускались популярные сейчас кроссоверы. Для своей иллюстрации он взял электрический вседорожник Mustang Mach-E, скрестив его с маслкаром конца 60-х.

Чтобы ответить на вопрос, каким бы мог быть современный Ford Mustang Mach-E в 1960-х, дизайнер создал ретро-интерпретацию нового электрического кроссовера. К дизайну модели он добавил элементы внешности легендарного маслкара Mustang Shelby GT500 KR 1968 года выпуска.

Mustang Mach-E
Mustang Shelby GT500 KR

Получившийся проект сохранил оригинальный дизайн маслкаров 60-х годов, включая две дополнительные фары в радиаторной решетке и воздухозаборники на капоте. Но в результате модификации, передняя часть автомобиля стала заметно выше. Кроме того, Shelby GT500 приобрел удлиненный четырехдверный кузов. В итоге гибрид двух эпох выглядит как классический маслкар в усеченном кузове универсал и с приличным клиренсом.

Недавно нидерландский дизайнер Эвоуд Луппенс решил поразмыслить, каким мог бы быть современный вариант внедорожника UAZ Hunter. За основу возможного преемника дизайнер взял классический Хантер, который существенно переработал.

Источник: Instagram.com/wb.artist20