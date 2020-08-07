Посмотрите, как бы выглядел кроссовер Mustang в середине прошлого века

Автомобильный дизайнер wb.artist20 представил, как бы мог выглядеть в середине прошлого века Ford Mustang, если бы тогда уже выпускались популярные сейчас кроссоверы. Для своей иллюстрации он взял электрический вседорожник Mustang Mach-E, скрестив его с маслкаром конца 60-х.