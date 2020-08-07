Посмотрите, как бы выглядел кроссовер Mustang в середине прошлого века

Чтобы ответить на вопрос, каким бы мог быть современный Ford Mustang Mach-E в 1960-х, дизайнер создал ретро-интерпретацию нового электрического кроссовера. К дизайну модели он добавил элементы внешности легендарного маслкара Mustang Shelby GT500 KR 1968 года выпуска.
Получившийся проект сохранил оригинальный дизайн маслкаров 60-х годов, включая две дополнительные фары в радиаторной решетке и воздухозаборники на капоте. Но в результате модификации, передняя часть автомобиля стала заметно выше. Кроме того, Shelby GT500 приобрел удлиненный четырехдверный кузов. В итоге гибрид двух эпох выглядит как классический маслкар в усеченном кузове универсал и с приличным клиренсом.
Недавно нидерландский дизайнер Эвоуд Луппенс решил поразмыслить, каким мог бы быть современный вариант внедорожника UAZ Hunter. За основу возможного преемника дизайнер взял классический Хантер, который существенно переработал.