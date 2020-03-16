В Шотландии нашли свалку со старыми автомобилями Lada

На снимках можно рассмотреть разобранные «Нивы» и «Самары» без некоторых комплектующих. Последний автомобиль представлен еще и в лимитированной версии Sedona с золотистым цветом кузова.

Автомобили отечественного автопроизводителя начали экспортировать в Великобританию и Шотландию в 1974 году. Советские машины пользовались огромной популярностью, в особенности спрос достиг пика во второй половине восьмидесятых — тогда на британском рынке в год продавали десятки тысяч экземпляров.