В Шотландии нашли свалку со старыми автомобилями Lada

На снимках можно рассмотреть разобранные «Нивы» и «Самары» без некоторых комплектующих. Последний автомобиль представлен еще и в лимитированной версии Sedona с золотистым цветом кузова.
Автомобили отечественного автопроизводителя начали экспортировать в Великобританию и Шотландию в 1974 году. Советские машины пользовались огромной популярностью, в особенности спрос достиг пика во второй половине восьмидесятых — тогда на британском рынке в год продавали десятки тысяч экземпляров.
Однако после такого пика произошел спад интереса покупателей к отечественному автопрому. Автомобили покупали все реже и в итоге «АвтоВАЗу» пришлось в 1997 году прекратить продажи.
До сих пор как в Великобритании, так и в Шотландии остается огромное количество старых российских машин, у которых есть свои поклонники. Этим и обусловлено появление подобных автомобильных свалок в стране.
В конце декабря на северо-западе Украины обнаружили еще одну необычную свалку. В промзоне стояли более 20 заброшенных автомобилей ЗАЗ-1103 «Славута», которые раньше работали в такси.
Источник: Facebook/Nerijus Kybartas