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19:44

В Шотландии нашли свалку со старыми автомобилями Lada

Все автомобили принадлежат одной из местных авторазборок

Анастасия Дубина
На одной из полузаброшенных площадок авторазборки, расположенных на окраине шотландского города Глазго, обнаружили несколько старых праворульных автомобилей Lada.

На снимках можно рассмотреть разобранные «Нивы» и «Самары» без некоторых комплектующих. Последний автомобиль представлен еще и в лимитированной версии Sedona с золотистым цветом кузова.

Автомобили отечественного автопроизводителя начали экспортировать в Великобританию и Шотландию в 1974 году. Советские машины пользовались огромной популярностью, в особенности спрос достиг пика во второй половине восьмидесятых — тогда на британском рынке в год продавали десятки тысяч экземпляров.

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Однако после такого пика произошел спад интереса покупателей к отечественному автопрому. Автомобили покупали все реже и в итоге «АвтоВАЗу» пришлось в 1997 году прекратить продажи.

До сих пор как в Великобритании, так и в Шотландии остается огромное количество старых российских машин, у которых есть свои поклонники. Этим и обусловлено появление подобных автомобильных свалок в стране.

В конце декабря на северо-западе Украины обнаружили еще одну необычную свалку. В промзоне стояли более 20 заброшенных автомобилей ЗАЗ-1103 «Славута», которые раньше работали в такси.

Источник: Facebook/‎Nerijus Kybartas