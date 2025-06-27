Редкие машины, индустриальная архитектура и городской уикенд с характером

Более 100 редких классических автомобилей и мотоциклов вновь соберутся на одной площадке уже в начале июля

С 6 по 7 июля на Рябовской мануфактуре пройдёт OldsCoolShow — ежегодная выставка классических автомобилей и мотоциклов, которая давно вышла за рамки просто выставки. Это городской уикенд с правильной эстетикой: винтажный металл, честный звук, индустриальный фон и люди, которые ценят форму не меньше, чем содержание.