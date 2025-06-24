История в движении: парад ретро-транспорта в Петербурге

Посмотрите на самые примечательные раритеты фестиваля «ТранспортФест»

Уже традиционно раз в году Санкт-Петербург становится центром притяжения энтузиастов всевозможного автомобильного транспорта. Петербургский парад ретро-транспорта собрал вместе 322 единицы различной техники, начиная от мотоциклов и заканчивая автобусами. В этой галерее мы покажем самые интересные экземпляры, которые приняли участие в параде и на выставке.