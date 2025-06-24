Посмотрите на самые примечательные раритеты фестиваля «ТранспортФест»

Опубликовано 24 июня 2025, 08:00
История в движении: парад ретро-транспорта в ПетербургеПосмотрите на самые примечательные раритеты фестиваля «ТранспортФест»
Уже традиционно раз в году Санкт-Петербург становится центром притяжения энтузиастов всевозможного автомобильного транспорта. Петербургский парад ретро-транспорта собрал вместе 322 единицы различной техники, начиная от мотоциклов и заканчивая автобусами. В этой галерее мы покажем самые интересные экземпляры, которые приняли участие в параде и на выставке.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
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