Репортаж
Опубликовано 24 июня 2025, 08:00

История в движении: парад ретро-транспорта в Петербурге

Посмотрите на самые примечательные раритеты фестиваля «ТранспортФест»
Уже традиционно раз в году Санкт-Петербург становится центром притяжения энтузиастов всевозможного автомобильного транспорта. Петербургский парад ретро-транспорта собрал вместе 322 единицы различной техники, начиная от мотоциклов и заканчивая автобусами. В этой галерее мы покажем самые интересные экземпляры, которые приняли участие в параде и на выставке.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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ВАЗ-2101, 1974 год

Так повелось, что на ретро-параде самой многочисленной группой всегда были «копейки». В этот раз на мероприятие их приехало двадцать восемь, и это отличный повод вспомнить, что в этом году ВАЗ-2101 празднует юбилей — модели исполнилось 55 лет.

© Даниил Городничев