Старые автомобили в России будут оценивать по балльной системе

На сегодняшний день требования техрегламента о безопасности транспортных средств не распространяются на автомобили старше 30 лет. Такие автомобили, например, можно ввозить в страну, не учитывая требований по экологическому классу двигателя, наличию ABS и других систем. Единственным ограничением является наличие у машины рамы, кузова и двигателя либо сохраненные с завода, либо отреставрированные до оригинального состояния. Правил оценки «оригинальности» при этом в законе нет.

Теперь проверкой автомобилей займутся эксперты, которые аккредитованы Российской автомобильной федерацией. При этом каждый из них будет специализироваться на конкретных моделях. Эксперты будут оценивать оригинальность деталей и уровень реставрации, и по итогу начислять штрафные баллы.