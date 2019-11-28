Старые автомобили в России будут оценивать по балльной системе

На сегодняшний день требования техрегламента о безопасности транспортных средств не распространяются на автомобили старше 30 лет. Такие автомобили, например, можно ввозить в страну, не учитывая требований по экологическому классу двигателя, наличию ABS и других систем. Единственным ограничением является наличие у машины рамы, кузова и двигателя либо сохраненные с завода, либо отреставрированные до оригинального состояния. Правил оценки «оригинальности» при этом в законе нет.
Теперь проверкой автомобилей займутся эксперты, которые аккредитованы Российской автомобильной федерацией. При этом каждый из них будет специализироваться на конкретных моделях. Эксперты будут оценивать оригинальность деталей и уровень реставрации, и по итогу начислять штрафные баллы.
Как говорится в документе, «целями оформления идентификационной карты РТС являются: изучение и сохранение образцов техники и классификация и обеспечение централизованного учета РТС на территории» России. Других причин оформлять паспорт паритетного транспортного средства в документе не указано.
Если автомобиль наберет менее 100 баллов, ему выдадут паспорт классического транспортного средства сроком на пять лет. Штрафовать будут практически за любые несоответствия. Например, за нештатную антенну начислят 20 баллов, за установку дополнительных боковых зеркал — 10 баллов, а за окраску в цвет, не предусмотренный заводом, владелец получит сразу 75 баллов
Количество баллов будет зависеть от возраста автомобиля, категорий будет три в зависимости от года выпуска: до 1946 года, 1946-1969 годов и после 1970 года. Чем «моложе» автомобиль, тем выше будут штрафные баллы. Например, за установку бампера от другой модели «с сохранением стилистики экстерьера» машине 1945 года начислят 10 баллов, а машине 1971 года — сразу 60. За установку прямотока, тонировки или смену кузова автомобиль автоматически не проходит экспертизу и классикой не признается.