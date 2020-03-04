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4 марта, 17:47

На продажу выставили 34-летний военный УАЗ почти без пробега

Внедорожник служил машиной связи в ГДР

Анастасия Дубина
В Германии в продаже появился советский внедорожник УАЗ-469, выпущенный в 1986 году. В военное время автомобиль служил машиной связи в войсках ГДР.

Пробег внедорожника, несмотря на его богатую историю, составляет всего 1637 километров. Сейчас он находится в немецком городе Радебойл, причем по словам владельца, автомобиль исправно проходит техобслуживание на территории страны и нынешний полис действует до 2021 года.

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Изначально советский внедорожник служил в войсках ГДР, его использовали в качестве машины связи. По этой причине у него до сих пор сохранились две внешние антенны и дополнительное оборудование в салоне.

В моторном отсеке установлен бензиновый двигатель объемом 2,4 литра и мощностью 75 лошадиных сил. В паре с ним работает четырехступенчатая механика, привод у внедорожника полный подключаемый.

Оценили советский внедорожник довольно скромно — владелец просит за него 8000 евро, что по текущему курсу эквивалентно 585 418 рублям.

В сентябре прошлого года на американском аукционе продали еще один советский военный грузовик, который служил в венгерской армии вплоть до 1989 года. ГАЗ-66 1983 года выпуска ушел с молотка за 473 тысячи рублей.

Источник: mobile.de