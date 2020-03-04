На продажу выставили 34-летний военный УАЗ почти без пробега

Пробег внедорожника, несмотря на его богатую историю, составляет всего 1637 километров. Сейчас он находится в немецком городе Радебойл, причем по словам владельца, автомобиль исправно проходит техобслуживание на территории страны и нынешний полис действует до 2021 года.
Изначально советский внедорожник служил в войсках ГДР, его использовали в качестве машины связи. По этой причине у него до сих пор сохранились две внешние антенны и дополнительное оборудование в салоне.
В моторном отсеке установлен бензиновый двигатель объемом 2,4 литра и мощностью 75 лошадиных сил. В паре с ним работает четырехступенчатая механика, привод у внедорожника полный подключаемый.
Оценили советский внедорожник довольно скромно — владелец просит за него 8000 евро, что по текущему курсу эквивалентно 585 418 рублям.
В сентябре прошлого года на американском аукционе продали еще один советский военный грузовик, который служил в венгерской армии вплоть до 1989 года. ГАЗ-66 1983 года выпуска ушел с молотка за 473 тысячи рублей.
Источник: mobile.de