На продажу выставили 34-летний военный УАЗ почти без пробега

Изначально советский внедорожник служил в войсках ГДР, его использовали в качестве машины связи. По этой причине у него до сих пор сохранились две внешние антенны и дополнительное оборудование в салоне.

В моторном отсеке установлен бензиновый двигатель объемом 2,4 литра и мощностью 75 лошадиных сил. В паре с ним работает четырехступенчатая механика, привод у внедорожника полный подключаемый.