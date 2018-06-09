Йон Олссон продает один из автомобилей из своей коллекции

Пульс

На продажу выставили 812-сильный Rolls-Royce Wraith для бернаута

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9 июня 2018

В Нидерландах выставили на продажу 812-сильный Rolls-Royce Wraith, который был построен по заказу шведского горнолыжника и блогера Йона Олссона, известного своей коллекцией тюнингованных автомобилей. Стоимость машины – 275 тысяч евро. Объявление на размещено на сайте компании Autoleitner.

Доработанное купе Wraith Олссон представил ровно год назад. По его словам, этот автомобиль он построил для того, чтобы исполнить свою давнюю мечту — сделать бернаут на «Роллсе». Пробег автомобиля, который выставлен на продажу, составляет 13 тысяч километров.

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Машина оснащена двенадцатицилиндровым битурбо мотором объемом 6,6 литра, спортивным выпуском, а также багажником на крыше со светодиодной «люстрой», который крепится к крыше при помощи мощных магнитов. Как и все машины Олссона, купе имеет камуфляжную раскраску.

Видео с YouTube-канала Jon Olsson

Одной из последних новых машин Олссона стал 800-сильный внедорожник Mercedes-Benz G500 4×4², который он решил превратить в огромный кабриолет всего через месяц после покупки. Такое решение он объяснил тем, что машина со всеми доработками не помещалась в гаражи Монако.

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