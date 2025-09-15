Кроссовер Omoda C7 начали собирать в России

ОТТС на Omoda C7 российской сборки оформила компания «Балтавто», аффилированная с «Автотором». Завод модернизировали под производство кроссовера: запустили роботизированные линии сварки и создали окрасочный комплекс, через который могут проходить до 200 тысяч кузовов ежегодно.

До сих пор не было известно, какой именно завод изберет Omoda для производства C7. Ранее кроссовер сертифицировали для сборки на заводе «АГК» в Калуге — экс-предприятии Volkswagen, где сейчас выпускают кроссоверы марки Tenet (они же Chery с другими шильдиками).