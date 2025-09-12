Tenet запустил продажи самого большого кроссовера — T8

В базовой комплектации Prime у новинки панорамная крыша с люком, акустические стекла и камеры кругового обзора 540°. В салоне установлены 15,6-дюймовый экран мультимедийной системы и восемь динамиков, а за температуру отвечает двухзонный климат-контроль. У передних кресел есть электрорегулировка.