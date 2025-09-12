Tenet запустил продажи самого большого кроссовера — T8

Tenet запустил продажи самого большого кроссовера — T8Его предлагают в двух версиях с мотором 2.0
Семиместный Tenet T8 приводит в движение двухлитровый турбированный мотор мощностью 197 лошадиных сил, работающий в тандеме с семидиапазонным «роботом». С места до 100 километров в час кроссовер разгоняется за 8,4 секунды. Привод полный i-4WD с шестью режимами езды.
T8 положен «зимний» пакет — обогревы лобового и заднего стекол, форсунок омывателя, наружных зеркал, рулевого колеса и сидений.
В базовой комплектации Prime у новинки панорамная крыша с люком, акустические стекла и камеры кругового обзора 540°. В салоне установлены 15,6-дюймовый экран мультимедийной системы и восемь динамиков, а за температуру отвечает двухзонный климат-контроль. У передних кресел есть электрорегулировка.
У более дорогой версии Ultra более крупные 19-дюймовые колесные диски, девять подушек безопасности, проекционный дисплей. Салон здесь серо-бежевый; у передних сидений есть функции вентиляции и памяти. Также предусмотрен пакет помощников водителя. Цена такого исполнения — 3 790 000 рублей.