Все, что нужно знать о новом кроссовере Omoda C7 для России

Раскрыты все подробности о флагманской модели Omoda, за исключением цен

Каким будет новый Omoda C7 в России: комплектации и опции. Omoda раскрыла оснащение флагманского кроссовера в преддверии его запуска на российском рынке. На сайте марки для новинки заявлены пять комплектаций: начальные исполнения Joy и Lifestyle будут доступны только с передним приводом, тогда как «старшим» версиям Drive, Active и Supreme положен полный. Ожидается, что C7 станет самой дорогой моделью Omoda, так что уже «в базе» у кроссовера внушительный список оборудования.