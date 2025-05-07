Все, что нужно знать о новом кроссовере Omoda C7 для России

Все, что нужно знать о новом кроссовере Omoda C7 для РоссииРаскрыты все подробности о флагманской модели Omoda, за исключением цен
В комплектацию начального уровня уходят 18-дюймовые колесные диски, светодиодная оптика, пакет подогревов, задний парктроник, электропривод багажной двери, отделка салона из экокожи, 8,9-дюймовая цифровая панель приборов и 15,6-дюймовый экран мультимедийной системы. Кроме того, в базовый список оборудования включены двухзонный климат-контроль, система дистанционного запуска двигателя и прогрева салона, четыре подушки безопасности, камера заднего вида и круиз-контроль.
Исполнения Lifestyle 2WD и Active 4WD расширены за счет передних парктроников, шторок безопасности, подогревов сидений на втором ряду, навигационной системы, камер кругового обзора и голосового управления. У топового Supreme 4WD колесные диски уже 19-дюймовые, есть панорамная крыша с люком, центральная подушка безопасности, атмосферная подсветка салона и адаптивный круиз-контроль. Наконец, самому дорогому С7 положены электронные ассистенты — система автоматического торможения, мониторинг слепых зон, система помощи при движении в пробках и удержания в занимаемой полосе.
Ранее в Omoda подтвердили, что под капотом у С7 будет стоять бензиновый двигатель объемом 1,6 литра, который развивает 150 лошадиных сил и 275 Нм крутящего момента. Агрегат работает в связке с семиступенчатым «роботом» DCT.
Так как С7 позиционируется на ступень выше С5, то и стоить он будет дороже. Цены пока не объявлены, однако можно предположить, что его стоимость превысит 3,5 миллиона рублей. Для сравнения: актуальные на начало мая цены на Omoda C5 лежат в диапазоне от 2 569 900 до 3 309 900 рублей.