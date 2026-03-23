Omoda подтвердила запуск четвертой модели для России

"В 2026 году мы выведем на рынок ещё одну модель, но об этом расскажем позже", - рассказал корреспонденту журнала Motor старший продакт-мкнеджер проекта Omoda и Jaecoo Иван Максимов.

По предварительной информации, речь идет о кроссовере Omoda C4. Этот компактный кроссовер, дебютировал в 2025 году в Китае.

Изначально машина называлась Omoda 3 (C3), но позже в компании решили унифицировать названия, и индекс сменился на C4.

Ранее «Руссо-Балт» рассказал про трансмиссию нового кроссовера.