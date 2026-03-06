В России начались продажи новых кроссоверов «Москвич» M70 и M90

Москвич М70 доступен покупателям в двух вариантах оснащения — Драйв и Ультра. Автомобиль комплектуется двигателями объемом 1,5 или 2,0 литра, которые работают в паре с роботизированной коробкой с двумя сцеплениями мокрого типа либо с классической девятиступенчатой автоматической трансмиссией. Цена на эту модель с учетом всех выгод и специальных предложений стартует от 2,69 млн рублей.

Флагманский Москвич М90 предлагается в единственной версии Ультимейт. Он оснащается двухлитровым двигателем и автоматической коробкой передач. Его стоимость с учетом всех выгод начинается от 3,9 млн рублей.

Как подчеркнули в компании, обе модели имеют богатое оснащение и широкий набор опций, включая все необходимые системы безопасности и комфорта, а также так называемые «теплые опции», что особенно актуально для российского климата.

На новые автомобили распространяется гарантия сроком 3 года или 100 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит ранее.

