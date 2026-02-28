Omoda устроила кошачий тест нового кроссовера в Великобритании

Британская премьера Omoda 7 для широкой публики состоялась ранее в феврале в рамках Лондонской недели моды. Маркетинговая кампания проходит под слоганом «Я не супермодель, но эта машина — да» («I‘m Not a Supermodel, But This Car Is») с участием модели Дениз Онона, известной своим сходством с Кейт Мосс. Однако наибольшее внимание привлекла серия рекламных акций, призванных продемонстрировать отдельные особенности автомобиля.

Для того, чтобы показать эффективность шумоизоляции и специальных звукопоглощающих стекол, маркетологи Omoda запустили на крышу и капот автомобиля кошек. Животные карабкались по машине и громко мяукали снаружи, в то время как внутри салона, по задумке маркетологов, должна царить полная тишина.

В Carscoops с иронией отметили, что для того, чтобы заглушить кошачье мурлыканье, специальные стекла не нужны — справилось бы и обычное автостекло, однако признают, что идея получилась «несомненно милой».

Ранее сообщалось, что возрожденный «Руссо-Балт» готовит беспилотную версию своего фургона.