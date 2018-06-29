Автомобиль проехал круг трека за пять минут

Пульс

Появился полный онборд рекордного заезда Porsche на Нюрбургринге

Dbf4094f14df538c9b7460a895cb0e752f93ab45
29 июня 2018

Компания Porsche опубликовала полный онборд рекордного заезда спортпрототипа 919 Hybrid Evo по «Северной петле» Нюрбургринга. Автомобиль проехал трек за 5 минут 19,546 секунды.

[Быстрейшие в «Аду»: самые свежие рекорды «Северной петли» Нюрбургринга](https://motor.ru/selector/fastests.htm)

Быстрейшие в «Аду»: самые свежие рекорды «Северной петли» Нюрбургринга

За рулем спортпрототипа находился пилот Тимо Бернхарнд, выступавший за заводскую команду Porsche в гонках на выносливость WEC, в том числе на марафоне «24 часа Ле-Мана».

Для заезда использовался гоночный автомобиль, который освободили от всех ограничений, устанавливаемыми правилами официальных соревнований. В итоге получился 720-сильный автомобиль массой 849 килограммов, оснащенной активной аэродинамикой, системой рекуперации энергии ERS и специальными покрышками.

Автомобиль установил новый абсолютный рекорд Нюрбургринга, который продержался с 1983 года. Тогда гонщик Штефан Беллоф на Porsche 956C проехал трек за 6 минут 11,13 секунды.

Гоночные тачки, похожие на машины из соседнего двора

Фотогалерея странных спортпрототипов, похожих на серийные модели

Теги:
Porsche919 HybridЛе-МанНюрбургринг
Новости по теме
29 июня 2018
Гибридный Porsche установил абсолютный рекорд Нюрбургринга