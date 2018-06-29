Появился полный онборд рекордного заезда Porsche на Нюрбургринге

Компания Porsche опубликовала полный онборд рекордного заезда спортпрототипа 919 Hybrid Evo по «Северной петле» Нюрбургринга. Автомобиль проехал трек за 5 минут 19,546 секунды.

За рулем спортпрототипа находился пилот Тимо Бернхарнд, выступавший за заводскую команду Porsche в гонках на выносливость WEC, в том числе на марафоне «24 часа Ле-Мана».

Для заезда использовался гоночный автомобиль, который освободили от всех ограничений, устанавливаемыми правилами официальных соревнований. В итоге получился 720-сильный автомобиль массой 849 килограммов, оснащенной активной аэродинамикой, системой рекуперации энергии ERS и специальными покрышками.

Автомобиль установил новый абсолютный рекорд Нюрбургринга, который продержался с 1983 года. Тогда гонщик Штефан Беллоф на Porsche 956C проехал трек за 6 минут 11,13 секунды.