Volkswagen выпустил миллионный Touareg

Впрочем, узнать особое издание можно и по эмблемам на центральных стойках, глянцевым накладкам на колесных арках и диффузору. Дополнительно кроссовер можно оборудовать пакетом R-Line Black Style с особым декором и серебристыми корпусами боковых зеркал. Для отделки салона Touareg ONE Million используется кожа Puglia, окрашенная экстрактом из листьев оливы; верхняя часть сидений и дверные панели украшены «алмазной» прострочкой в цвете Amber Brown.