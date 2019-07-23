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18:05

Volkswagen выпустил миллионный Touareg

Спецверсия ONE Million отличается особым декором и оснащением

С конвейера завода Volkswagen в Братиславе сошел юбилейный, миллионный Touareg. В честь этого события немецкая марка выпустила специальную версию кроссовера под названием ONE Million, для которой предложен комплект колес оригинального дизайна и обивка сидений из итальянской кожи.

Кроссовер Touareg стал неотъемлемой частью линейки Volkswagen, говорят в компании, поэтому выпуск спецверсии в честь миллионного автомобиля — хорошая возможность напомнить о важности модели. Юбилейный Touareg ONE Million доступен в опциональной окраске Sechura Beige и двумя новыми комплектами колес — глянцевыми 20-дюймовыми Bogota или 21-дюймовыми Suzuka в цвете Adamantium Silver.

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Впрочем, узнать особое издание можно и по эмблемам на центральных стойках, глянцевым накладкам на колесных арках и диффузору. Дополнительно кроссовер можно оборудовать пакетом R-Line Black Style с особым декором и серебристыми корпусами боковых зеркал. Для отделки салона Touareg ONE Million используется кожа Puglia, окрашенная экстрактом из листьев оливы; верхняя часть сидений и дверные панели украшены «алмазной» прострочкой в цвете Amber Brown.

Юбилейный Volkswagen Touareg оснащается 3,0-литровым дизелем V6, который выдает 286 лошадиных сил и 600 Нм крутящего момента и работает в паре с восьмидиапазонным «автоматом». Привод — полный. Начальная цена кроссовера — 80 880 евро (5,7 миллиона рублей), что на 22 265 евро дороже базовой машины с таким же двигателем.