Lexus разработает ещё один кроссовер

Как сообщает издание Automotive News, в течение следующих нескольких лет в Lexus планируют не только обновить актуальные модели кроссоверов и внедорожников, но и разработать с чистого листа среднеразмерный кроссовер с тремя рядами кресел в салоне на семь или восемь пассажирских мест. Точные сроки появления новинки на рынке пока неизвестны. Ещё один кроссовер нужен японцам для того, чтобы на равных конкурировать с Mercedes-Benz, BMW и Audi, в модельном ряду которых сегодня есть кроссоверы разных классов и типоразмеров.