Lexus разработает ещё один кроссовер

Как сообщает издание Automotive News, в течение следующих нескольких лет в Lexus планируют не только обновить актуальные модели кроссоверов и внедорожников, но и разработать с чистого листа среднеразмерный кроссовер с тремя рядами кресел в салоне на семь или восемь пассажирских мест. Точные сроки появления новинки на рынке пока неизвестны. Ещё один кроссовер нужен японцам для того, чтобы на равных конкурировать с Mercedes-Benz, BMW и Audi, в модельном ряду которых сегодня есть кроссоверы разных классов и типоразмеров.
Кроме новой модели, Lexus собирается в обозримом будущем заодно обновить и существующие кроссоверы и внедорожники: LX нынешнего поколения, к примеру, дебютировал ещё в 2007 году, GX — в 2009 году. Кроссоверы NX и RX гораздо свежее и уже успели пережить рестайлинг, а UX и вовсе вышел на рынок только в 2018 году. В ноябре прошлого года Lexus презентовал UX 300e — первый электрический кроссовер в истории марки.