В пожаре пострадал брошенный на стоянке Fiat Uno

Пульс

В заброшенном на 15 лет робопаркинге загорелась забытая машина

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12 февраля 2018

На заброшенном роботизированном паркинге в шотландском Эдинбурге, который спустя 15 лет простоя начали готовить к сносу, загорелась одна из забытых там машин. Фотографию пожара на своей странице в Twitter опубликовал пользователь James Erwin.

Как сообщает Auto Classics, от огня пострадал Fiat Uno, который выгорел полностью. Что стало с другими машинами, найденными на заброшенной стоянке, пока неизвестно.

О том, что на одной из стоянок в Эдинбурге нашли брошенные автомобили, стало известно в середине января. Парковка была открыта в 2001 году, но уже в 2003-м ее закрыли из-за высоких эксплуатационных расходов.

Почему в здании, которое находится в процессе демонтажа, еще находятся автомобили, неизвестно. Предполагается, что они оказались там в процессе тестирования автоматизированных систем стоянки, но в итоге так и не покинули парковочные места.

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