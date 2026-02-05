Опасный холод: как мороз лишает водителей Exeed помощи электронных систем

Как сообщили Shot автовладельцы, их премиальные внедорожники выходят из строя в процессе поездки: перестают работать ABS, система стабилизации, помощь при спуске и другие функции. Дисплей также показывает сбои в работе переднего привода и фронтальной камеры для парковки. По словам водителей, автомобиль может оставаться в таком состоянии 2−3 часа, и даже перезагрузка бортового компьютера не решает проблему. На неполадки жалуются владельцы моделей марки, цена которых стартует от 3 миллионов рублей.

Кроме того, автомобили Exeed, по данным Shot, начали воспроизводить из динамиков странные звуки. Некоторым владельцам приходится обращаться в сервис, чтобы выяснить, как эксплуатировать машину. Чаще всего помогает обновление программного обеспечения, но в редких случаях из-за мороза требуется полная замена вышедшей из строя детали. Стоимость такого ремонта в отдельных ситуациях доходит до 120 тысяч рублей.

