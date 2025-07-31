196 сил и более крупная батарея: Opel обновил гибридную Astra

196 сил и более крупная батарея: Opel обновил гибридную AstraЦена по-прежнему стартует с 38 460 евро — 3,5 миллиона рублей
С обновлением Astra увеличили отдачу электромотора: теперь он выдает 125 лошадиных сил вместо 110. Отдача 1,6-литрового ДВС осталась прежней и составляет 150 сил, а суммарная мощность установки выросла до 196 сил. Крутящий момент прежний — 360 Нм. Еще одно новшество — преселективная роботизированная коробка передач, которая сменила автомат.
Емкость тяговой батареи увеличена с 12,4 киловатт-часа до 17,2, благодаря чему запас хода на электричестве вырос с 57 до 83 километров.
Обновления не повлияли на стоимость хэтчбека и универсала, отмечают в Stellantis. Цена первого в Германии по-прежнему стартует с 38 460 евро, что в пересчете на рубли равно примерно 3,5 миллиона по нынешнему курсу. За универсал просят 39 960 евро (около 3,7 миллиона рублей).
Ранее в июле Opel представил Mokka GSE. Он получил «технику», как у Abarth 600e, перенастроенную подвеску и спортивные акценты во внешности. А первую «сотню» самый динамичный электрокар марки разменивает за 5,9 секунды.