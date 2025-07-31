196 сил и более крупная батарея: Opel обновил гибридную Astra

Обновления не повлияли на стоимость хэтчбека и универсала, отмечают в Stellantis. Цена первого в Германии по-прежнему стартует с 38 460 евро, что в пересчете на рубли равно примерно 3,5 миллиона по нынешнему курсу. За универсал просят 39 960 евро (около 3,7 миллиона рублей).