Opel представил «горячий» электрокроссовер Mokka GSE

Opel представил «горячий» электрокроссовер Mokka GSEПродажи стартуют в конце нынешнего года
В движение «горячую» Mokka GSE приводит единственный электромотор мощностью 280 лошадиных сил (345 Нм крутящего момента), что почти вдвое больше, чем у стандартной Mokka. На передней оси — дифференциал повышенного трения Torsen. С места до 100 километров в час 1600-килограммовый кроссовер способен разогнаться за 5,9 секунды, а максимальная скорость в спорт-режиме — 200 километров в час.
Аккумулятор тот же, что и у обычного электрокара, — литий-ионная батарея емкостью 54 киловатт-часа. По запасу хода мощная версия, однако, уступает Mokka Electric, которая проезжает на одной зарядке до 406 километров.
я выбрал вместо рекламы.
Подвеска Mokka GSE, заниженная на 10 миллиметров, получила два гидравлических амортизатора. Заднюю ось инженеры Opel сделали жестче, отрегулировали рулевое управление и добавили тормоза Alcon.
Внешность GSE-версии «агрессивнее»: новинку отличают черные вставки в бамперах, 20-дюймовые легкосплавные диски с желтыми суппортами и шинами Michelin Pilot Sport EV, а также эмблемы GSE. Спортивная тема продолжается в салоне с белым и желтым декором, обивкой кресел из алькантары, алюминиевыми педалями и новым рулем. Под новые режимы подогнана графика двух 10-дюймовых дисплеев.
Продажи «заряженного» электрокара стартуют до конца 2026 года. Ожидается, что цену раскроют в ближайшие месяцы.