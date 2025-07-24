Opel представил «горячий» электрокроссовер Mokka GSE

В движение «горячую» Mokka GSE приводит единственный электромотор мощностью 280 лошадиных сил (345 Нм крутящего момента), что почти вдвое больше, чем у стандартной Mokka. На передней оси — дифференциал повышенного трения Torsen. С места до 100 километров в час 1600-килограммовый кроссовер способен разогнаться за 5,9 секунды, а максимальная скорость в спорт-режиме — 200 километров в час.

Аккумулятор тот же, что и у обычного электрокара, — литий-ионная батарея емкостью 54 киловатт-часа. По запасу хода мощная версия, однако, уступает Mokka Electric, которая проезжает на одной зарядке до 406 километров.