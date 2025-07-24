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Опубликовано 24 июля 2025, 12:06
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Opel представил «горячий» электрокроссовер Mokka GSE

Продажи стартуют в конце нынешнего года
Дебютировал Mokka GSE: самый динамичный электрокар Opel. Немецкий бренд, входящий в концерн Stellantis, презентовал очередную модель воскрешенного в 2022 году суббренда GSE. Mokka с такой приставкой получила «технику», как у Abarth 600e, перенастроенную подвеску и спортивные акценты во внешности, а первую «сотню» разменивает за 5,9 секунды. Это делает ее динамичнее полноприводного электрокроссовера Grandland, показанного в июне.
Opel Mokka GSE
Opel Mokka GSE
© Opel
Мария Руцкая
Мария Руцкая

В движение «горячую» Mokka GSE приводит единственный электромотор мощностью 280 лошадиных сил (345 Нм крутящего момента), что почти вдвое больше, чем у стандартной Mokka. На передней оси — дифференциал повышенного трения Torsen. С места до 100 километров в час 1600-килограммовый кроссовер способен разогнаться за 5,9 секунды, а максимальная скорость в спорт-режиме — 200 километров в час.

Аккумулятор тот же, что и у обычного электрокара, — литий-ионная батарея емкостью 54 киловатт-часа. По запасу хода мощная версия, однако, уступает Mokka Electric, которая проезжает на одной зарядке до 406 километров.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Opel Mokka GSE

© Opel

Подвеска Mokka GSE, заниженная на 10 миллиметров, получила два гидравлических амортизатора. Заднюю ось инженеры Opel сделали жестче, отрегулировали рулевое управление и добавили тормоза Alcon.

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Внешность GSE-версии «агрессивнее»: новинку отличают черные вставки в бамперах, 20-дюймовые легкосплавные диски с желтыми суппортами и шинами Michelin Pilot Sport EV, а также эмблемы GSE. Спортивная тема продолжается в салоне с белым и желтым декором, обивкой кресел из алькантары, алюминиевыми педалями и новым рулем. Под новые режимы подогнана графика двух 10-дюймовых дисплеев.

Продажи «заряженного» электрокара стартуют до конца 2026 года. Ожидается, что цену раскроют в ближайшие месяцы.