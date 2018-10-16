Opel обвинили в манипуляциях данными о вредных выбросах

По данным издания Reuters, в 2015 году немецкое ведомство обнаружило на моделях Opel четыре разных устройства с программным обеспечением, позволяющим менять уровень выбросов вредных веществ. Пятое устройство было найдено в начале 2018 года, о чем в апреле доложили прокуратуре Франкфурта. В минувший понедельник сотрудники ведомства провели обыски на заводах Opel в Рюссельсхайме и Кайзерслаутерне.

Руководство Opel в своем заявлении отвергает любые обвинения в манипуляции уровнем выбросов вредных веществ и затягивании расследования. Если министерство транспорта вынесет решение объявить отзыв автомобилей Cascada, Insignia и Zafira, немецкий производитель будет оспаривать его в суде. Альянс PSA, с 2017 года владеющий Opel, от комментариев отказался.

Первым автопроизводителем, обвиненным в использовании специального программного обеспечения, которое занижает данные о количестве вредных выбросов дизельных моделей при проверке на стенде, стал Volkswagen. Из-за вызванного этим скандала руководству марки пришлось уйти в отставку. Компанией было отозвано более 11 миллионов машин, а сумма судебных исков и штрафов составила 90 миллиардов долларов.