Opel приступил к испытаниям раллийного электрокара

Ключевыми задачами испытаний будет настройка программного обеспечения, изменение алгоритмов работы батарейного блока и доводка шасси. У раллийной Corsa-e сохранится штатный 136-сильный электромотор и обычный аккумулятор ёмкостью 50-киловатт-часов. Гонщик сможет выбирать из трёх режимов работы силовой установки: Competition с максимальной отдачей, Rain для езды по скользкой поверхности и Eco для технического обслуживания и езды вне спецучастков.

Планируется, что «электрический» монокубок Opel e-Rally Cup заменит соревнования «бензинового» юниорского кубка Opel Adam Cup. Гонки на электрокарах будут проходить одновременно с этапами чемпионата Германии по ралли. По расчётам Opel стоимость гоночного хэтчбека Corsa-e не превысит 50 тысяч евро. Всего будет подготовлено 15 клиентских автомобилей.