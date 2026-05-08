Opel доверил китайцам разработку нового электромобиля, сократив инженеров в Германии

Производство разместят на заводе в Сарагосе (Испания), где уже собирают Opel Corsa, Peugeot e-208, Lancia Ypsilon и Leapmotor B10.

Новинка займёт в линейке Opel позицию между Frontera и Grandland, нацелившись на самый конкурентный в Европе сегмент C-SUV.

Технически она, скорее всего, повторит Leapmotor B10: один электромотор мощностью 215 л.с., две батареи на выбор (56,2 и 67,1 кВт·ч), запас хода до 434 км. Также будет доступна версия range extender, обеспечивающая до 900 км пробега.

При этом концерн Stellantis (в структуру которого входит Opel), сократил 650 инженеров Opel. Вклад немецкой компании в разработку автомобиля ограничится дизайном (работы ведёт студия в Руссельсхайме), инжинирингом шасси, светотехникой и настройкой сидений. Основные компоненты — электроплатформа и батареи — будут разработаны китайцами.

