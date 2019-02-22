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16:31

Opel Astra и Insignia не приедут в Россию из-за General Motors

Первыми на рынке появятся минивэн Opel Zafira Life и фургон Opel Vivaro

Возвращение Opel в Россию начнется с коммерческих моделей — перелицованных версий фургонов Peugeot и Citroen. Это связано с тем, что одним из условий продажи марки PSA был запрет на производство в России автомобилей на платформах General Motors.
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Издание «Авторевю» пишет, что первыми российскими «Опелями» станут минивэн Opel Zafira Life и фургон Opel Vivaro. По сути, это Citroen SpaceTourer и Peugeot Traveller, но с другими эмблемами и декором экстерьера и интерьера. Вывод на рынок сначала коммерческих моделей продиктован еще и допуском PSA к программкам госзакупок.

Одновременно в России могут представить кроссоверы Opel Crossland X и Opel Grandland X. Первый построен на платформе PF1, второй — EMP2, и ограничений на их локализацию договор с General Motors не накладывает. Однако нынешних Astra, Corsa, Mokka и Insignia ждать не стоит.

Некогда популярный в России Opel Corsa скоро сменит поколение, и новая модель уже будет построена на модульной платформе CMP (Common Modular Platform), разработанной французской группой PSA Peugeot Citroen. По слухам, «Корсу» могут показать уже в начале марта на автосалоне в Женеве.

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