Представлен первый полноприводный электромобиль Opel

Топ-версия станет самой проходимой, быстрой и обтекаемой

Opel показал новый полноприводный кроссовер Grandland. Спустя почти 14 месяцев после презентации модели второго поколения линейку расширили за счёт двухмоторной версии. Такой Opel Grandland отличается и внешне, и технически. Главное новшество — добавление вспомогательного заднего двигателя (112 л.с.), однако он задействован не во всех режимах. Также поменялись бамперы и колёса, а коэффициент аэродинамического сопротивления снизился до 0,278.