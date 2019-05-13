У Opel появился кроссовер с подзарядкой от розетки

Новый Opel Grandland X Hybrid4 оснащен 300-сильной силовой установкой на базе «турбочетверки» 1.6 PureTech. Такая же используется на Peugeot 3008. В ней ДВС дополняют два электромотора: первый соединен с восьмидиапазонным «автоматом», второй вместе с инвертором и редуктором установлен на задней оси. Питает их установленная под задним рядом сидений батарея емкостью 13,2 киловатт-часа. На электротяге Grandland X Hybrid4 может проезжать до 50 километров по циклу WLTP — еще 10 процентов дополнительно пробега обеспечивает система рекуперации.
Силовая установка работает в четырех режимах: электрическом, гибридном, с принудительной активацией обоих электромоторов и спортивном. В гибридном ездовом профиле система самостоятельно выбирает наиболее экологичный режим работы и способная переключаться на электротягу при въезде в центр города. Время зарядки батареи зависит от типа терминала — например, от настенного 7,4-киловаттного устройства батарею можно наполнить за один час 50 минут.
Покупатели Opel Grandland X Hybrid4 получат доступ к 85 тысячам зарядных станцией по всей Европе, которые входят в сеть Free2Move Services, и планировщику маршрутов, учитывающему расположение терминалов и текущий расход энергии.
В течение ближайших 20 месяцев Opel представит несколько новых моделей, каждая из которых получит батарейную версию. Среди них: новые Corsa, Zafira Life, фургон Vivaro, а также преемник кроссовера Mokka.