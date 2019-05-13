У Opel появился кроссовер с подзарядкой от розетки

Покупатели Opel Grandland X Hybrid4 получат доступ к 85 тысячам зарядных станцией по всей Европе, которые входят в сеть Free2Move Services, и планировщику маршрутов, учитывающему расположение терминалов и текущий расход энергии.

В течение ближайших 20 месяцев Opel представит несколько новых моделей, каждая из которых получит батарейную версию. Среди них: новые Corsa, Zafira Life, фургон Vivaro, а также преемник кроссовера Mokka.