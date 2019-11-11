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11:34

В России сертифицировали две модели Opel

Сборку новинок для нашего рынка наладят в Калуге

Opel Zafira Life
В базе Росстандарта появилось Одобрение типа транспортного средства, выданное на Opel Zafira Life и Opel Vivaro. Первая представляет собой чуть перелицованный аналог Peugeot Traveller и Citroen Spacetourer, которые собирают в России на мощностях завода ПСМА в Калужской области. Второй – собрат французских Jumpy и Expert.

ОТТС на обе модели датируется 8 ноября 2019 года и будет действовать до 20 августа 2022 года, а в графе изготовителя указано калужское предприятие ПСМА. Из документа на Zafira Life следует, что автомобиль предложат на российском рынке в шести-, семи- и восьмиместном исполнениях и с дизельным двигателем объемом 2,0 литра в двух вариантах форсировки: 149 и 95 лошадиных сил.

Opel Vivaro

В список оборудования Zafira Life войдут передние электростеклоподъемники, подушка безопасности водителя и ЭРА-ГЛОНАСС, а опционально предложат кондиционер либо климат-контроль, боковые подушки безопасности и задние датчики парковки.

Что касается Opel Vivaro, то для него, помимо упомянутого двухлитрового дизеля, предусмотрен 1,56-литровый мотор (89 сил), который также работает на тяжелом топливе. Для обеих модификаций предусмотрена только шестиступенчатая «механика». Набор стандартного оборудования и опций аналогичен Zafira Life, исключение составляет только система мониторинга давления воздуха в шинах: для «Зафиры» она входит в «базу», а для «Виваро» доступна за доплату.

Ожидается, что обе модели поступят в продажу до конца текущего года.

Источник: Росстандарт