В России сертифицировали две модели Opel

Что касается Opel Vivaro, то для него, помимо упомянутого двухлитрового дизеля, предусмотрен 1,56-литровый мотор (89 сил), который также работает на тяжелом топливе. Для обеих модификаций предусмотрена только шестиступенчатая «механика». Набор стандартного оборудования и опций аналогичен Zafira Life, исключение составляет только система мониторинга давления воздуха в шинах: для «Зафиры» она входит в «базу», а для «Виваро» доступна за доплату.

Ожидается, что обе модели поступят в продажу до конца текущего года.