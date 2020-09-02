Раскрыта гамма двигателей нового Opel Mokka

Mokka нового поколения представили еще в июне, однако первой дебютировала электрическая версия Mokka-e с 136-сильным электромотором и батареей емкостью 50 киловатт-часов, позволяющей проезжать без подзарядки до 322 километров.

Теперь же Opel раскрыл показатели традиционных ДВС, которые войдут в гамму кроссовера. Базовым мотором станет 1,2-литровая «турботройка» на бензине мощностью 100 лошадиних сил (205 Нм), которой в пару положена шестиступенчатая механическая коробка передач.