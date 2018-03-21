Opel возродил спортивную «Корсу»

Компания Opel представила спортивный хэтчбек Corsa GSi нового поколения. Последняя «Корса» с таким индексом дебютровала в 2007 году. Модель построили на шасси «заряженной» модификации OPC и оснастили перенастроенной спортивной подвеской.

Точных данных о модели пока нет. При этом по данным издания Motor-Talk, Opel Corsa GSi оснащается 1,4-литровым турбомотором от версии Corsa S и шестиступенчатой «механикой». Отдача двигателя составляет 150 лошадиных сил и 220 Нм крутящего момента.

С нуля до «сотни» хэтчбек сможет разгоняться за 8,6 секунды. Максимальная скорость хот-хэтча составит 207 километров в час.

Подвеску новинки настраивали на трассе Нюрбургринг технические специалисты Opel Performance Center.

В список оснащения хэтчбека входит задний спойлер, спортивные сиденья Recaro, алюминиевые педали, красные тормозные суппорты, легкосплавные 18-дюймовые диски и мультимедийная система с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto.

Corsa с индексом GSi появился в линейке немецкого производителя в 1987 году. Первые машины оснащались 1,6-литровым двигателем мощностью 101 лошадиная сила. Доводкой агрегата занималось тюнинг-ателье Irmscher. В 2001 году Corsa GSi получил 125-сильный (168 Нм) мотор объемом 1,8 литра. Последнюю GSi-версию «Корсы» Opel представил в 2007 году на международном автосалоне в Барселоне — модель оснащалась 1,6-литровым двигателем мощностью 160 лошадиных сил и 210 Нм крутящего момента.

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