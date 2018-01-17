Группа PSA займется сокращением издержек Opel

Пульс

Новый владелец «Опеля» заставит компанию пропустить Женевский автосалон

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17 января 2018

Марка Opel весной не приедет на Женевский автосалон. Решение принято под давлением нового собственника — группы PSA Peugeot Citroen. Французы требуют от «Опеля» сократить издержки и в ближайшее время выйти на прибыль. Об этом сообщает издание Automotive News.

В текущем году у Opel не запланировано масштабных обновлений и презентаций моделей. В связи с этим руководство компании посчитало, что присутствие марки на автосалоне необязательно.

Одна из последним новых моделей Opel — кроссовер Grandland X — дебютировала во Франкфурте в прошлом году.

Одна из последним новых моделей Opel — кроссовер Grandland X — дебютировала во Франкфурте в прошлом году.

Подобным образом поступает все больше производителей, которые смещают интерес в сторону технологических выставок вроде CES, фестивалей скорости и конкурсов элегантности. Так, прошлогодний Франкфуртский автосалон прошел без Peugeot, DS, Nissan, Fiat, Volvo и Jeep.

Марка Opel и Vauxhall стали частью группы PSA в августе прошлого года. По неподтвержденной информации, французский автопроизводитель заплатил за них General Motors 2,2 миллиарда евро. Позже был представлен план развития марок на ближайшие годы. Согласно документу, будущие модели Opel построят на модульной платформе EMP2, а сама компания к 2020 году выйдет на 20 новых рынков.

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