Opel вернулся в Россию с двумя моделями: известны цены

Кроссовер Grandland X построен на платформе EMP2, которая лежит в основе моделей Citroen C5 Aircross и Peugeot 3008/5008. На российском рынке он будет представлен в трех комплектациях. Силовая установка одинаковая для всех: 1,6-литровый бензиновый турбомотор мощностью 150 лошадиных сил и шестиступенчатый автомат. Привод – передний.
Базовая версия Enjoy получит задние парктроники, светодиодную оптику и поддержку Apple CarPlay и Android Auto. Также специально для российского рынка кроссоверы оснащают металлической защитой картера и пакетом зимних опций, в которые входят обогрев всего лобового стекла, рулевого колеса и всех сидений. Стоит такой кроссовер от 1 799 000 рублей.
Средняя версия Innovation отличается спортивными сиденьями, которые прошли сертификацию ассоциации врачей-терапевтов, двухзонным климат-контролем, системой распознавания дорожных знаков и удержания в полосе. За Grandland X в таком исполнении придется отдать не меньше 2 049 000 рублей.
Топовая комплектация Cosmo также оснащается системой кругового обзора, автоматического маневрирования при парковке, бесключевой доступ в автомобиль и запуск двигателя, панорамную крышу и спортивные сиденья с вентиляцией. Ценник за эту версию начинается от 2 199 000 рублей.
Пассажирский микроавтобус Zafira Life представлен в двух комплектациях Innovation и Cosmo. Для первой можно выбрать длину кузова M или L, для второй доступен только размер L. В обеих комплектациях микроавтобус комплектуется дизельным двухлитровым мотором на 150 сил и шестиступенчатым автоматом.
В базовой комплектации микроавтобус комплектуется двухзонным климат-контролем, системой помощи при старте на подъеме передними и задними парктрониками и бесключевым доступом. Стоит такая версия от 2 549 900 за модификацию M и от 2 599 900 рублей за длинную версию L.
В топовой комплектации Cosmo добавляется электропривод сдвижных дверей с дистанционным управлением, проекционный дисплей, функция распознавания голосовых команд, кожаная обивка сидений и система интеллектуального привода IntelliGrip Control с селектором выбора режимов. Такой автомобиль обойдется минимум в 2 999 900 рублей.
Кроссовер Grandland X будут импортировать в Россию с завода в Айзенахе, а сборку микроавтобуса Zafira Life наладили на заводе в Калуге. Это не все новинки, которые марка приготовила для российского рынка: в первой половине 2020 года в продажу поступят грузовые фургоны Vivaro.