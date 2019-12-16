Opel вернулся в Россию с двумя моделями: известны цены

Кроссовер Grandland X построен на платформе EMP2, которая лежит в основе моделей Citroen C5 Aircross и Peugeot 3008/5008. На российском рынке он будет представлен в трех комплектациях. Силовая установка одинаковая для всех: 1,6-литровый бензиновый турбомотор мощностью 150 лошадиных сил и шестиступенчатый автомат. Привод – передний.

Базовая версия Enjoy получит задние парктроники, светодиодную оптику и поддержку Apple CarPlay и Android Auto. Также специально для российского рынка кроссоверы оснащают металлической защитой картера и пакетом зимних опций, в которые входят обогрев всего лобового стекла, рулевого колеса и всех сидений. Стоит такой кроссовер от 1 799 000 рублей.