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11:53

Toyota представила открытую версию минивэна HiAce

Автомобиль можно заказать с двух- или 12-местным салоном

Австралийский офис Toyota представил на местном рынке ограниченную серию минивэнов HiAce с мягким съемным верхом. Всего будет построено 2019 кабриолетов на базе любой из модификаций по выбору покупателя. Выпуск спецверсии приурочен к возвращению модели на австралийский рынок, а также «Дню смеха» 1 апреля.

Toyota Australia предлагает превратить в кабриолет любую версию HiAce — от машин со стандартной колесной базой до двухместных с удлиненной (LWB) и 12-местных со сверхудлиненной (SLWB). В компании надеются, что новая модификация позволит привлечь новых покупателей: теперь HiAce станет не только автомобилем торговых представителей и курьеров, но и машиной выходного для поездок вдоль побережья.

В опциональное оснащения Toyota HiAce Convertible войдет печь PieAce, встроенная в заднюю дверь. Её можно использовать для приготовления пирогов и стейков. Управление печью вынесено на руль, а уведомления о готовности еды выводятся на приборную панель.

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В честь 1 апреля компания Seat предложила оснащать свои автомобили портативной кофеваркой. В комплекте с устройством, которое подключается к прикуривателю, идут два стеклянных стакана. Использование кофеварки позволит экономить на кофе более 1800 фунтов стерлингов (154 тысяч рублей) в год.

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