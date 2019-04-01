Toyota представила открытую версию минивэна HiAce

Toyota Australia предлагает превратить в кабриолет любую версию HiAce — от машин со стандартной колесной базой до двухместных с удлиненной (LWB) и 12-местных со сверхудлиненной (SLWB). В компании надеются, что новая модификация позволит привлечь новых покупателей: теперь HiAce станет не только автомобилем торговых представителей и курьеров, но и машиной выходного для поездок вдоль побережья.
В опциональное оснащения Toyota HiAce Convertible войдет печь PieAce, встроенная в заднюю дверь. Её можно использовать для приготовления пирогов и стейков. Управление печью вынесено на руль, а уведомления о готовности еды выводятся на приборную панель.
В честь 1 апреля компания Seat предложила оснащать свои автомобили портативной кофеваркой. В комплекте с устройством, которое подключается к прикуривателю, идут два стеклянных стакана. Использование кофеварки позволит экономить на кофе более 1800 фунтов стерлингов (154 тысяч рублей) в год.