Toyota представила открытую версию минивэна HiAce

Toyota Australia предлагает превратить в кабриолет любую версию HiAce — от машин со стандартной колесной базой до двухместных с удлиненной (LWB) и 12-местных со сверхудлиненной (SLWB). В компании надеются, что новая модификация позволит привлечь новых покупателей: теперь HiAce станет не только автомобилем торговых представителей и курьеров, но и машиной выходного для поездок вдоль побережья.