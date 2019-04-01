Seat предложил водителям сэкономить на кофе с фирменной кофеваркой

Компактное устройство идеально помещается в подстаканники между передними сиденьями. В комплект входят два стеклянных стакана, что избавляет от необходимости брать пластиковые навынос. По данным Ace UK, ежегодно в Великобритании выбрасывают 2,5 миллиарда таких стаканчиков. Кофемашина питается от 12-вольтовой розетки и может за раз приготовить 50 миллилитров напитка.
К Handpresso прилагается 15 капсул для приготовления эспрессо, но владелец может использовать многоразовые пакетики от домашней кофемашины. Небольшие размеры позволяют упаковать Handpresso в сумку двумя стаканами, салфетками и местом для ложек, приправ, а также пикетированного или молотого кофе. Сумка, в свою очередь, помещается в перчаточный ящик.
В 2016 году Nissan показал мобильный офис на базе электрического фургона e-NV200. Автомобиль, помимо рабочего места с компьютером, оснастили кофемашиной, которая выезжает из стола при помощи электропривода.