Seat предложил водителям сэкономить на кофе с фирменной кофеваркой

К Handpresso прилагается 15 капсул для приготовления эспрессо, но владелец может использовать многоразовые пакетики от домашней кофемашины. Небольшие размеры позволяют упаковать Handpresso в сумку двумя стаканами, салфетками и местом для ложек, приправ, а также пикетированного или молотого кофе. Сумка, в свою очередь, помещается в перчаточный ящик.