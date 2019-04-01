Group 25
Acura
Alfa Romeo
Aston Martin
Audi
BMW
Bentley
Bugatti
Cadillac
Chery
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Dodge
Ferrari
Fiat
Ford
GAZ
Great Wall
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
Jaguar
Jeep
KIA
Lada
Lamborghini
Land Rover
Lexus
Lifan
Maserati
Mazda
Mercedes-Benz
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rolls Royce
Saab
Seat
Shuanghuan
Skoda
Smart
SsangYong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
UAZ
Volkswagen
Volvo
Загрузка...
10:27

Seat предложил водителям сэкономить на кофе с фирменной кофеваркой

Устройство вместе со стаканами и упаковкой молотого кофе помещается в перчаточном ящике

Компания Seat добавила в линейку фирменных аксессуаров портативную кофемашину Handpresso. Согласно исследованию, она поможет сэкономить более 1800 фунтов стерлингов (154 тысяч рублей) и полтора часа в год. Цена кофемашины — 185 фунтов стерлингов (16 тысяч рублей).

Компактное устройство идеально помещается в подстаканники между передними сиденьями. В комплект входят два стеклянных стакана, что избавляет от необходимости брать пластиковые навынос. По данным Ace UK, ежегодно в Великобритании выбрасывают 2,5 миллиарда таких стаканчиков. Кофемашина питается от 12-вольтовой розетки и может за раз приготовить 50 миллилитров напитка.

К Handpresso прилагается 15 капсул для приготовления эспрессо, но владелец может использовать многоразовые пакетики от домашней кофемашины. Небольшие размеры позволяют упаковать Handpresso в сумку двумя стаканами, салфетками и местом для ложек, приправ, а также пикетированного или молотого кофе. Сумка, в свою очередь, помещается в перчаточный ящик.

Seat Arona

В 2016 году Nissan показал мобильный офис на базе электрического фургона e-NV200. Автомобиль, помимо рабочего места с компьютером, оснастили кофемашиной, которая выезжает из стола при помощи электропривода.

Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...