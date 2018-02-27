Kia Optima получила два мотора 1.6 после обновления

Компания Kia представила обновленный седан и универсал Optima для европейского рынка. После рестайлинга обе модели обзавелись новыми двигателями рабочим объемом 1,6 литра: бензиновым и дизельным.

Мотор на «тяжелом топливе» заменит в гамме агрегат 1.7. Отдача появившегося на «Оптиме» двигателя составляет 136 лошадиных сил и 320 Нм крутящего момента. Отдача старого мотора – 141 сила и 340 Нм.

Бензиновый турбомотор 1.6 выдает 180 лошадиных сил. В гамме он располагается между атмосферником 2.0 (163 лошадиные силы) и двухлитровым агрегатом с наддувом, который выдает 245 сил. 180-сильный двигатель сочетается с семиступенчатой роботизированной коробкой передач с двумя сцеплениями.

После обновления у Kia Optima изменился дизайн переднего и заднего бампера, появилась другая оптика и немного изменилась радиаторная решетка. Для модели стали доступными новые колесные диски диаметром от 16 до 18 дюймов. В интерьере седана и универсала появились другие материалы отделки и измененное рулевое колесо.

В перечень доступного для обновленной версии Kia Optima оборудования входят система слежения за состоянием водителя, функция предотвращения столкновений спереди, система слежения за рядностью движения, функция кругового обзора, поворотные светодиодные фары, автоматический дальний свет, а также мультимедийная система с Apple CarPlay, Android Auto и 7- или 8-дюймовым экраном.

Помимо этого, в системе выбора режимов работы управляющей электроники появился новый вариант Smart. При его активации электроника автомобиля самостоятельно включает и выключает другие режимы исходя из текущей ситуации.

В Европе продажи обновленного варианта Kia Optima начнутся в третьем квартале текущего года.

В конце января компания Kia представила обновленный седан K5. Под этим названием на корейском рынке продается Optima. Та модель получила измененный экстерьер, другой руль, а также дополнительное оснащение.

А вы уже читаете «Мотор» в Телеграме?