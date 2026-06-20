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Опубликован полный прайс-лист: россияне снова cмогут купить «Волгу»

В продажу пошли автомобили Volga по цене от 2,7 млн рублей. В официальных дилерских центрах стартовали продажи нового модельного ряда Volga, а также компания объявила цены. Продавать автомобили будут 57 дилерских центров по всей территории России. Журнал Motor публикует полный прайс-лист и ключевые характеристики машин.