Опубликовано 20 июня 2026, 09:121 мин.
Опубликован полный прайс-лист: россияне снова cмогут купить «Волгу»
В продажу пошли автомобили Volga по цене от 2,7 млн рублей. В официальных дилерских центрах стартовали продажи нового модельного ряда Volga, а также компания объявила цены. Продавать автомобили будут 57 дилерских центров по всей территории России. Журнал Motor публикует полный прайс-лист и ключевые характеристики машин.
© Volga
Volga C50
Длина — 4825 мм, ширина — 1880 мм, высота — 1469 мм, колёсная база — 2800 мм.
2.0T (150 л.с.) DCT7: Стандарт — 2 999 000 рублей 2.0T (200 л.с.) DCT7 Комфорт — 3 249 000 рублей Премиум — 3 399 000 рублей
Volga K40
Длина — 4678 мм, ширина — 1900 мм, высота — 1705 мм, колёсная база — 2760 мм.
1.5T (147 л.с.) 2WD DCT7: Стандарт — 2 849 000 рублей Комфорт — 3 149 000 рублей 2.0T (200 л.с.) 4WD AT8 Комфорт — 3 599 000 рублей Премиум — 3 899 000 рублей
Volga K50
Длина — 4770 мм, ширина — 1895 мм, высота - , колёсная база — 2845 мм.
2.0T (238 л.с.) 4WD AT8: Комфорт — 4 349 000 рублей Премиум — 4 649 000 рублей Эксклюзив — 4 799 000 рублей
Читайте также: