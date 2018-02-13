Компания готовится представить новую линейку машины

Пульс

Peugeot, Citroen и Opel поделились первым изображением новых «каблучков»

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13 февраля 2018

Группа PSA опубликовала первые изображение и информацию о коммерческих автомобилях Peugeot Partner, Citroen Berlingo и Opel Combo нового поколения. Каждая модель будет доступна в пяти- и семиместном исполнении, а также получит современные силовые установки и электронных помощников.

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Автомобили будут построены на модульной платформе EMP2, адаптированной для использования на коммерческих автомобилях. По предварительным данным, в линейку силовых установок машин войдет бензиновый турбомотор 1.2 и 1,5-литровый дизель.

Производство компактвэнов будет налажено на заводе в итальянском Вито и португальском Мангуалди. Для этого на производственных площадках введут четвертую и третью смену соответственно.

Марка Opel/Vauxhall стала частью группы PSA в августе 2017 года. Французский автопроизводитель заплатил за бренды General Motors 2,2 миллиарда евро. Согласно плану развития, подготовленному PSA, будущие модели Opel/Vauxhall перейдут на платформу EMP2, а сама марка к 2020 году выйдет на 20 новых рынков.

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