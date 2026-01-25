Опубликованы фотографии электрического кроссовера Bentley Urban SUV

Если планы производителя не изменятся, первые клиенты получат свои автомобили уже в 2027 году. Это позволит Bentley обогнать главного конкурента — Rolls-Royce, который также разрабатывает электрический кроссовер, но запланировал его дебют на более поздний срок.

Несмотря на плотный виниловый камуфляж, можно разглядеть общие очертания кузова Bentley Urban SUV: автомобиль заметно компактнее Bentayga, его силуэт отличается плавными и лаконичными линиями. Фары и фонари выполнены в финальном дизайне, который отличается от концепта EXP 15.

В салоне появится изогнутый OLED-дисплей, аналогичный решениям в Porsche Cayenne, поскольку обе модели созданы на общей электрической платформе Premium Platform Electric (PPE). Некоторые элементы управления позаимствованы у Audi Q3 и Volkswagen ID.4, однако материалы отделки обещают быть на порядок выше, чем у немецких «родственников».

Базовая версия Urban SUV получит мотор мощностью свыше 600 лошадиных сил. Топовая модификация – 1000 л.с. Ожидается, что динамика разгона и запас хода новой модели будут одними из лучших в своём классе.

Выход Urban SUV на рынок может серьезно изменить расстановку сил среди люксовых электрокроссоверов. Bentley делает ставку на фирменный стиль, передовые технологии и выдающуюся производительность. В ближайшие месяцы стоит ожидать появления новых подробностей о серийной версии.

